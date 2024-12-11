شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على مصابى الزمالك قبل مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المدير الفنى للزمالك جوزيه حوميز مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للوقوف على الاصابات التى يعانى منها لاعبو الفريق خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمد صبحى وبنتايك والزنارى واحمد محمود كما استفسر جوميز عن موعد عودة أحمد حمدى وعبدالشافى.

ويعاني محمود بنتايك من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، على أن يخضع لأشعة وفحوصات لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

كما تعرض مصطفى الزناري للإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات وأشعة أيضا وكذلكيعانى أحمد محمود من شد في عضلة السمانة، وسيخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، لخوض منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية أمام المصري البورسعيدى ، بعدما أغلق صفحة مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب جودسويل أكبابيو.