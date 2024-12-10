الامارات | ضربات الجزاء تتلاعب بالدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 ديسمبر 2024

قدمت الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين أكبر خدمة للشارقة، الذي فاز على عجمان بهدف دون رد، وقَبِل هدية خورفكان بالتعادل مع شباب الأهلي (1-1)، ليرفع «الملك» رصيده إلى النقطة 24، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط مع مطارده المباشر شباب الأهلي، الذي لاتزال له مباراة متبقية مع العين، فيما لعبت ضربات الجزاء دوراً مهماً في المنافسة على لقب الدوري.

وواصل الشارقة أرقامه المميّزة في الدوري، بعدما خرج أمام عجمان بشباك نظيفة للمباراة الخامسة هذا الموسم، الذي استقبل خلاله خمسة أهداف فقط، كأقوى دفاع في المسابقة، بينما اشترك مع الجزيرة والعين كأقوى خط هجوم برصيد 22 هدفاً لكل منهم.

وواصل شباب الأهلي تراجعه للجولة الثانية على التوالي، بعدما عاد من خورفكان بتعادل أشبه بطعم الخسارة، مستقبلاً هدف التعادل مع الدقيقة السابعة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع. وبدا على فرسان دبي التأثر بغياب مهاجمه الإيراني سردار أزمون للمباراة الثانية على التوالي، فلم يُسجل في مباراتيه ضد اتحاد كلباء وخورفكان سوى هدف واحد، مهدراً فرصاً كثيرة حرمته من الفوز في المباراتين.

عودة من بعيد

ومنحت الجولة التاسعة قبلة الأمل لأندية العين والوحدة والنصر للعودة مجدداً إلى صراع المنافسة على لقب الدوري، بعدما حقق العين فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه البرتغالي، ليوناردو غارديم، الذي جاء على حساب بني ياس برباعية نظيفة، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى النقطة 14، ويتقدم إلى المركز السادس، ولايزال يمتلك مباراتين مؤجلتين ضد البطائح وشباب الأهلي.

واسترد الوحدة بدوره المركز الثالث بالفوز على العروبة بسهولة بثلاثة أهداف من دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 18، وتصبح مباراته مع الشارقة في الجولة العاشرة مفصلية نحو المنافسة على اللقب. كما استعاد «العميد» انتصاراته، بفوزه على دبا الحصن (3-2)، متقدماً إلى المركز الخامس بـ16 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن الشارقة المتصدر، ليحفظ حظوظه في اللقب.

لا تغيرات في القاع

وبقي صراع البقاء على ما هو عليه مع انتهاء الجولة التاسعة، مع خسارة العروبة والبطائح ودبا الحصن، واقترب منهم عجمان وبني ياس بخسارتيهما من الشارقة والعين، وتجمد رصيد كل منهما عند سبع نقاط.

وفشل البطائح للمباراة السادسة على التوالي في حصد أي نقطة، وخسر من الوصل (1-3)، بعدما كان متقدماً في البداية عبر أولريش ميليكي.

ضربات جزاء حاسمة

لعبت ضربات الجزاء دوراً حاسماً في تغير نتائج بعض المباريات خلال الجولة التاسعة، بعدما احتسبت الصافرة أربع ضربات جزاء سُجلت جميعها من أصل 21 هدفاً شهدتها هذه المرحلة من البطولة.

وحافظ الشارقة على صدارته للدوري بضربة جزاء سجل منها كايو لوكاس هدف الفوز على عجمان، وفقد شباب الأهلي نقطتين بالتعادل مع خورفكان، في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع بضربة جزاء سجلها لورينسي، وعاد الجزيرة بالتعادل أمام البطائح بضربة جزاء سجلها نبيل فقير في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وتعادل الوصل مع البطائح من ضربة جزاء قبل أن يُسجل بعدها هدفين.

صدارة لابا للهدافين

عاد مهاجم العين، الكونغولي لابا كودجو، إلى الواجهة من جديد في الجولة التاسعة مع تسجيله «هاتريك»، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، متصدراً قائمة هدافي الدوري بفارق هدف واحد عن مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين. وكسب المدرب ليوناردو غارديم، رهانه على لابا كودجو، بعدما كان خارج المشهد مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كيرسبو، ليرفع بذلك عدد أهدافه مع العين إلى 108 أهداف، وبات يفصله 16 هدفاً، لمعادلة رقم الهداف التاريخي للعين في الدوري، أحمد عبدالله، الذي يمتلك 124 هدفاً.

مشاهد من الجولة التاسعة

. نجح النصر للمرة الأولى منذ عام 2015، في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول في مباراته أمام دبا الحصن، مكرراً سيناريو مباراته مع الوصل في الدور الثاني لنسخة الدوري 2014-2015.

. بات مهاجم النصر، علي مبخوت، الوحيد في الدوري الذي سجل في شباك جميع فرق المسابقة، بعدما سجل هدفاً في شباك دبا الحصن، رافعاً سجله التهديفي في الدوري إلى الهدف 224.

. سجل أولريش ميليكي، أسرع هدف للبطائح في مسيرته بالدوري بعد مرور دقيقتين و22 ثانية فقط، في حين لايزال البرازيلي لاعب خورفكان رانييل، يحتفظ بتسجيل أسرع هدف في الدوري بعد مرور 12 ثانية، وقد سجله في مباراة فريقه أمام حتا الموسم الماضي.

. تمكن لاعب خط وسط الوحدة، أحمد نورالله من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم في شباك العروبة، بعدما غاب عن التسجيل في ثماني جولات، بينما أحرز ستة أهداف مع العنابي في الموسم الماضي.