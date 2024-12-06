الامارات | العربي يحسم «ديربي» دوري الدرجة الأولى بـ 10 لاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق العربي ديربي الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه على مضيفه دبا بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في استاد دبا، ليصعد العربي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما تراجع دبا للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.



وسجل هدف العربي اللاعب محمد فوزي في الدقيقة (27)، وأكمل فريق العربي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي هنريكو في الدقيقة (59).



وفي مباراة ثانية نجح نادي الإمارات في إستعادة نغمة الإنتصارات بعد ان فاز على مضيفه الحمرية (2-1) حيث سجل هدفي «الصقور» لاعب الحمرية البرازيلي اينالو دي سوزا خطأ في مرماه (42) والبرازيلي ميكايل سيفيرو (67) بينما سجل للحمرية الكونغولي نيجيكويلا (7).