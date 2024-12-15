كأس القارات للأندية: الاهلي يفرط في تحقيق حلم بلوغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : فرَّط الأهلي المصري في فرصة تحقيق حلمه وإنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الانتركونتيننتال لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي 5 6 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 0 0) السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف النهائي.

وسنحت فرصتان أمام الأهلي لحجز بطاقته الى النهائي في ركلات الترجيح بعدما أهدر الفريق المكسيكي أول ركلتين عبر قائده الدولي الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، تصدى لها محمد الشناوي، والاسباني بورخا باستون، سددها فوق العارضة، لكن محمود كهربا وعمر كمال أهدرا الركلتين الاخيرتين للفريق المصري حيث تصدى الحارس كارلوس أوسكار لمحاولة الاول، فيما سدد الثاني بجوار القائم الايمن فانتهت السلسلة الاولى بالتعادل 3 3.

وخاض الفريقان السلسلة الثانية التي أهدر خلالها خالد عبد الفتاح بتسديده في العارضة.

وحصل باتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي (فيفا)، وتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية على كأس الانتركونتيننتال الأربعاء على ستاد لوسيل في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات، حين توّجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان الاهلي يمني النفس في أن يصبح رابع فريق عربي يبلغ النهائي وخوض مباراة القمة بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في كأس العالم للأندية بنظامها السابق (بلغ نصف النهائي ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات العربية المتحدة و2023 بالسعودية).