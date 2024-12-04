الامارات | القمزي ينافس على لقب «الجولة الختامية» في «جائزة الشارقة الكبرى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى نجم فريق أبوظبي، ثاني القمزي، إلى إنهاء موسمه في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1» لعام 2024 بأداء قوي ومميز، مع اقتراب جائزة الشارقة الكبرى التي تعد محطة خاصة في مسيرته الرياضية.

وتشهد مياه بحيرة خالد، المكان الذي شهد أول مشاركة للقمزي في هذه البطولة قبل 24 عاماً وبالتحديد في نوفمبر 2000، انطلاق الجولة الختامية، السبت المقبل، وتستمر يومين.

ورغم أن مشاركته الأولى انتهت بانسحاب مبكر في ذلك الموسم، إلا أن مسيرة القمزي لاحقاً أثبتت أنه من أقوى المنافسين في تاريخ البطولة، فقد حقق وصافة البطولة مرتين، واحتل المركز الثالث ست مرات، وأسهم في قيادة فريق أبوظبي للفوز بلقب بطولة الفرق خمس مرات متتالية، ما جعله أحد أبرز الأسماء في هذه الرياضة.

القمزي، الذي يستعد لخوض السباق رقم 158 في مسيرته، يواجه تحدياً جديداً في الشارقة وسط صراع شرس على لقب البطولة، بين السويدي جوناس أندرسون حامل اللقب، وروستي وايت قائد فريق الشارقة، وعلى الرغم من أن القمزي يحتل المركز 11 في الترتيب العام للموسم الحالي، إلا أن طموحه لتحقيق المزيد من الإنجازات لايزال قوياً.