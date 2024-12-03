شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلى أمام أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على عودة لاعبه أكرم توفيق نجم خط وسط الفريق للتشكيل الاساسى في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وجلس أكرم توفيق على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلى الأخيرة أمام البنك الأهلى التي انتهت بالتعادل السلبى في الدوري المصري ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني بين كافة عناصر الفريق.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات أكرم توفيق في خط الوسط لمواجهة الهجوم المتوقع من بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واورلاندو بدوري الأبطال تشغل اهتمام جماهير القلعة الحمراء حيث ينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية في بطولة دوري ابطال افريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

ويلعب الأهلي مع اورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفاز الأهلي على استاد ابيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي ، كما فاز اورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.