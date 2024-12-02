شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدى الثاني لكأس مصر 2024 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الكرة نتائج قرعة الدور التمهيدي الثانى لبطولة كأس مصر 2024-2025، وكان فريق بيراميدز قد توج بالنسخة الماضية من البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف.

وجاءت مباريات الدور التمهيدي في البطولة المرتقبة كالتالي:



كاس مصر



ويشارك في قرعة الدور التمهيدي الثاني أندية مصر للتأمين، النصر، إيسترن كومباني، الشمس، تيم إف سي، النجوم، العبور، الإنتاج الحربي، جمهورية شبين، صيد المحلة، مالية كفر الزيات، الشرقية، دلفي، الأولمبي، أصحاب الجياد، الحمام، المريخ، 6 أكتوبر بشمال سيناء، جنوب سيناء، مسار، مدينة مصر، المرج، الطيران، النصر للتصدير، المعادي واليخت، سمارت، قليوب، رع، اتحاد بسيون، بدر، بورتو السويس، إيسترن أليكس، لواسطى، تليفونات بني سويف، المنيا، أسمنت أسيوط، الألومنيوم، النصر للتعدين، كيما أسوان، سيلا، أهلي الغرق، جولدن جيت.