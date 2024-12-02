شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة غزل المحلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق غزل المحلة فريق الزمالك فى الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة.

ويدير محمود بسيوني مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، ويعاونه سمير جمال وخالد حسين، وأحمد ناجي حكما رابعا والثنائي محمد الشناوي ومحمود أبو الرجال للفيديو.

وتٌعد مباراة الليلة بين الزمالك وغزل المحلة هى المواجهة رقم 10 التى يديرها محمود بسيونى للزمالك، حيث سبق وأدار 9 مواجهات للفريق الأبيض، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، وأشهر بسيونى 18 إنذارا وكارت أحمر وحيد واحتسب 4 ركلات جزاء.

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.