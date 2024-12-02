شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات اليد أمام كاب فيردى فى بطولة أفريقيا بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب السيدات لكرة اليد مواجهة قوية مع كاب فيردى غدا، الثلاثاء، فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية ، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

تقام مباراة مصر و كاب فيردى فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب سيدات اليد، بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف، لتحقيق الانتصار الرابع فى دور المجموعات فى مواجهة كاب فيردى.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، حيث حصلت مروة عيد على أفضل لاعبة فى المباراة الأولى ومى جمعة فى المباراة ثانية، قبل الخسارة أمام السنغال، ثم الفوز على كينيا الأحد.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.