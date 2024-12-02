شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منتخبى الشباب تحت 17 و20 سنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخب الشباب تحت 17 سنة والحاصل على بطولة شمال أفريقيا والمتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، اليوم، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، كما يقوم الوزير بتكريم منتخب تحت 20 سنة المتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية أيضا.

ومن المقرر أن يشهد التكريم حضور مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعدد من قيادات الوزارة، ورموز الرياضة المصرية.

وحقق منتخبنا الوطني إنجازا تاريخيًا غير مسبوق بتأهل منتخبى الناشئين والشباب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية فى نفس العام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس.