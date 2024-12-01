فيرستابين بطلاً لجائزة قطر الكبرى للفومورلا-1 بحلبة لوسيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: توج الهولندي ماكس فيرستابين (ريد بول) اليوم بسباق جائزة قطر الكبرى على حلبة (لوسيل)، وكان فيرستابين قد ضمن حسابيا التتويج باللقب في السباق الماضي في لاس فيجاس.

وهذه هي المرة الـ 63 التي يتوج فيها الهولندي (29 عاما) بسباق في فورمولا 1، وفي سباق اليوم، قبل الأخير في موسم بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا 1) الذي احتضنته حلبة لوسيل، جاء سائق إمارة موناكو شار لوكلير (فيراي) في المركز الثاني والأسترالي أوسكار بياستري (مكلارين ) ثالثا.

منصور بن زايد ضيفاً على السباق

شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأحد، السباق الختامي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم على حلبة لوسيل الدولية في الدوحة، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

نجاح خليجي دائم في تنظيم الفورمولا-1

كما شهد المنافسات عدد من قادة الدول ومسؤوليها ووفودها بجانب جمهور ومحبي عالم سباقات السيارات، ووفقاً لتقديرات مصادر قطرية فقد حرص ما يقرب من 130 ألف مشجع على حضور منافساتها، الأمر الذي يؤكد نجاح الدول الخليجية في تنظيم الحدث الأكبر في عالم المحركات وسباقات السيارات، خاصة أن أبوظبي بالإمارات، وجدة بالسعودية، وكذلك البحرين ينظمون جولات من سباق الفورمولا-1 بنجاح عالمي كبير.

يذكر أن سباق الفورمولا 1 يقام خلال الفترة من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري على حلبة لوسيل الدولية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يتيح فرصة متميزة لمحبي رياضة السيارات للاستمتاع بمنافسات تجمع نخبة من أفضل السائقين والفرق في العالم.

