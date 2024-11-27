شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مستقبل يوسف أيمن مع كولر قبل إنتقالات الشتاء فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل يوسف أيمن مدافع الفريق بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني بعدما طرح البعض فى النادى قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجارى وهو موعد نهاية مدة استعارته من نادى الدحيل القطرى، لاسيما في ظل عدم وجود قناعة فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب.

ويفكر مسئولو النادى الأهلى فى فسخ إعارة يوسف أيمن فى منتصف الموسم والاستفادة من مكانه فى ضم لاعب محلي آخر لتدعيم مركز قلب الدفاع، والذي يعانى فى الفريق الأحمر منذ الموسم الماضى، لاسيما مع تكرار إصابة لاعبي الخط الخلفى وأبرزهم رامى ربيعة وياسر إبراهيم، وعدم الاستفادة من جهود المغربي أشرف داري منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفى الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى إلى توظيف خالد عبد الفتاح في هذا المركز لكن القرار الأخير سيتم إتخاذه بعد التنسيق مع المدرب السويسري .

ودخل يوسف أيمن في حالة نفسية صعبة بعد الانتقادات التي تعرضت له بسبب عدم الظهور بشكل جيد في أول مشاركة أساسية مع الفريق الأحمر خلال مباراة سيراميكا فى الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري المصري، وهو ما يؤثر على تركيز اللاعب الذي يرى أن المناخ غير مناسب لاستكمال مسيرته في القلعة الحمراء والعودة إلى نادى الدحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة البنك الاهلى بالجولة الرابعة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.



ويأمل كولر في استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري.



ويسعى أهلى كولر للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.