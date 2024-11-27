شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يتقدم باستقالته من لجنة الحكام 10 ديسمبر والبديل أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على تقديم استقالته لمجلس اتحاد الكرة الجديد الذى يترأسه هانى أبوريدة، يوم اجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر، وذلك لرفع الحرج عن المجلس الجديد ومنحه الفرصة لاختيار رؤساء اللجان الذين يخدمون أهدافه فى تطوير كرة القدم.

وقال مصدر في لجنة الحكام، أن عبد الرؤوف استقر على تقديم استقالته في نفس يوم الانتخابات، ليحدد اتحاد الكرة الجديد مصير اللجنة، علما بأن هناك مصادر مقربه من هاني أبو ريدة أكدت النية للتعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة اللجنة.

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانا رسميا، تؤكد من خلاله أنها لم تقم بأى تقييم فني للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حسب ما أوردته عدد من المنصات الإعلامية.

وكان عدد من الأندية قدم اشتكى من الأخطاء التحكيمية خاصة في أول جولتين بالدوري، ما أسفر عن إقالة لجنة الحكام السابقة وتعيين لجنة جديدة.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.