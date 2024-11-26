شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز

تقام مباراة الزمالك وبلاك بولز في تمام التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بطل النسخة الأخيرة بالكونفدرالية

ويحمل نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتهي لقاء الإياب في القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل قناة بي إن سبورت مباراة الزمالك وبلاك بولز في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالإضافة إلي بثها عبر التردد الأرضي لقنوات أون تايم سبورتس .

حكم مباراة الزمالك وبلاك بولز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.