شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعادل مع زد سلبيا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين مودرن سبورت وزد أف سى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى نايل.

جاءت أحداث الشوط الأول قوية من كلا الفريقين غلب عليها الجانب الهجومى وإن مال الهجوم بعض الشىء للاعبى زد، وفى اللحظات الأخيرة احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح زد تصدى لها على جمال مدافع الفريق إلا أن محمود جنش حارس مودرن تصدى لها ببراعة يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

تشكيل مودرن سبورت



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، على الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، على زعزع، إبراهيم اجاسا.

هجوم: أحمد عاطف.



جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد طارق، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، عبدالرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، ديلسون كاموني.