شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تهنئ ناصر ومصطفى بالفوز برئاستى الترايثلون والتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:18 م

حرصت اللجنة البارالمبية ، برئاسة حسام مصطفى، على تهنئة الثنائى أحمد ناصر ومحمد مصطفى بعد الفوز برئاسة اتحادى الترايثلون والتايكوندو على الترتيب.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة البارالمبية تهنئة لأحمد ناصر ومجلس إدارته بعد الفوز بانتخابات اتحاد الترايثلون بالتزكية، وكذلك تهنئة لمحمد مصطفى ومجلس إدارته للفوز فى انتخابات اتحاد التايكوندو.

وفاز محمد مصطفى برئاسة اتحاد التايكوندو بالحصول على 28 صوتا مقابل 24 لمنافسه عمرو سليم، كما فاز أحمد ناصر بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامه.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 29 نوفمبر الجارى، وسط منافسة على الرئاسة بين الثنائى حسام مصطفى وأحمد عوين.