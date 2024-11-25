الامارات | "الوطني" يتسلم رسائل بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة 9 مواضيع رئيسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الاثنين) خلال جلسته الأولى من دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، تفيد بعدم وجود مانع لدى مجلس الوزراء من مناقشة 9 مواضيع رئيسية.



وبحسب الرسال الواردة فقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود"، موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج"، وموضوع

كما تضمن المواضيع الموافق عليها، قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، والرسالة الخاصة بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الحكومة في شان الأمن الغذائي، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فيما جاءت الرسالة التاسعة والأخيرة بشأن توصيات المجلس الوطني في موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.