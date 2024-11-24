شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يحصد ذهبية كأس العالم بإسبانيا "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:56 م

توج منتخب الكاراتيه رجال بذهبية كأس العالم التى تقام بإسبانيا والتى تستمر حتى 25 نوفمبر الجارى، بعد الفوز على المنتخب الإيرانى فى ختام منافساته بالبطولة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من علي الصاوي وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق وعبدالله هشام وأحمد رجب المصري، زياد محمد وعبدالرحمن هشام ومصطفى الغباشي ومحمود إبراهيم بدوي وعلي أسامة، فريال أشرف وريم أحمد ونورسين محمد كمال وهدير أحمد عبدالمنعم وياسمين الهواري، آية هشام وأسماء مجدى وجنى خميس.

من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب في منافسات البطولة العالمية وانتزاع الميداليات المتنوعة.

وأضاف أن مجلس الإدارة حريص على تذليل كل العقبات أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصات التتويج.