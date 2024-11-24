شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على الداخلية بهدف ودجلة يهزم سبورتنج بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة التاسعة بدورى المحترفين عن فوز طنطا خارج ملعبه على الداخلية بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 9 نقاط فى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.



كما واصل وادى دجلة نتائجه الجيدة بالفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل ليعتلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر، في الوقت الذى تعادل فيه كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.



وجاءت باقى النتائج على النحو التالى تعادل منتخب السويس على ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ، كما فاز وى على رايه بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة .