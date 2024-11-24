شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غيابات فى صفوف الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الإسماعيلى نظيره بتروجت، فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي الترتيب الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة فى أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.

وجاءت قائمة االإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد - عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر - محمد عمار - عبد الله محمد - عبد الكريم مصطفى - حاتم سكر.

خط الوسط: عماد حمدي - هشام محمد - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - عبد الرحمن كتكوت - عمر القط - على الملواني - تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريصي - محمد زيدان.

القائمة غاب عنها محمد بيومي وإبراهيم عبد العال لعدم اكتمال جاهزيهما البدنية، وأحمد الشيخ بسبب الإصابة.