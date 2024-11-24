شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة اليوم لمواجهة بيراميدز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:30 ص

تصل بعثة نادى ساجرادا الأنجولى إلى القاهرة اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى بيراميدز لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للدوري المصري.

ويلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور ال32.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.