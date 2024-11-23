شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يحضر مباراة الزمالك لمساندة لاعبى الفريق البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يحضر كامل أبو علي رئيس النادي المصري، وكذلك الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك، وذلك لدعم لاعبي المصري وتحفيزهم للفوز.

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثالثة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من محمود جاد لحراسة المرمى: كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر ، ومحمود حمادة ، محمد مخلوف ثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ومحمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، ميدو جابر خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.