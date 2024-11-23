شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يفوز برئاسة الاتحاد المصري للميني فوتبول بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

فاز أحمد سمير سليمان برئاسة الإتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة 2028/2024 بالتزكية، واعتماد الجمعية العمومية بإجماع الأصوات، في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية الجارية الآن بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

ويشرف على الجمعية العمومية قضائيا المستشار محمود الشيخ مستشار من قبل هيئة قضايا الدولة، وممثل اللجنة الأوليمبية المصرية محمد إسماعيل، وممثلو وزارة الشباب والرياضة محمد فراج ومصطفى العجيزي.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة ، والموافقة على على خطة النشاط ، والحساب الختامي للاتحاد.

ويجري الآن التصويت على انتخاب نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يذكر أن أحمد سمير سليمان هو رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول، واحتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد لدورة جديدة.