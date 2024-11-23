شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي مصري يخوضان منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد القطري للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الثنائي المصري طارق مؤمن وعلي أبو العينين، اليوم السبت، مباريات نصف نهائي بطولة الاتحاد القطري ، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلتقي طارق مؤمن بالكولومبي ميجيل رودريجيز، على أن يواجه علي أبو العينين نظيره القطري عبد الله التميمي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.

وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.