شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للمصرى ويعسكر فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بنادى الزمالك استعداداته للقاء المصرى البورسعيدى فى الجولة الثالثة من الدورى الممتاز دورى Nile، حيث يخوض مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب النادى بميت عقبة تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى.

تقام مباراة الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب، على أن تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قنوات أون تايم سبورتس فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري.

ويركز الجهاز الفني للزمالك في مرانه الأخير اليوم على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها خلال لقاء المصري غدا في ظل اكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا في مران الأمس، وهم رباعي منتخب مصر محمد عواد و ناصر ماهر و حسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا و أيضا الفلسطيني عمر فرج و التونسي حمزة المثلوثي.

عقب المران يختار الجهاز الفني قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر المغلق ويتوجه الفريق إلي الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الغد أمام المصري.

يدخل الزمالك مباراة الغد أمام المصري، في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.