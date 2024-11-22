شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامته فى تونس خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى، بـ 5 لاعبين من مصر تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة وأيمن الغايش وسيف الغايش ويحيى ماضى.

ونجحت مؤخرا بالتزكية قائمة طارق الحسيني فى الانتخابات التى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028.

وتضم قائمة طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين وهم: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، أمنية حسين.