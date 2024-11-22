شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 22 – 11 -2024 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة الثالثة من بطولة دورى nile الممتاز، اليوم الجمعة بثلاثة مواجهات مثيرة، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد، بينما يواجه بيراميدز البنك الأهلي، ويصطدم فاركو بإنبي.

موعد مباراة البنك الأهلى وبيراميدز

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار، بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري بعد مرور جولتين، وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة.

موعد مباراة إنبى وفاركو

يواجه فريق إنبي نظيره فاركو، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل في الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، بينما فاركو يحتل المركز السادس عشر وأيضا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

موعد مباراة الأهلي مام الاتحاد السكندري في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.