شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع: صفحة جديدة مع الجميع وتمكين الكفاءات من أهم أهدافنا لتطوير الجودو المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مطيع المرشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للجودو أنه في حال نجاحه سيعمل مع الجميع دون استثناء وسيفتح صفحة جديدة مع كل أسرة الجودو المصري من أجل مصلحة اللعبة وتطويرها.

وأضاف مطيع أنه سيعمل على تمكين الكفاءات لتحقيق أقصى استفادة للجودو المصري، موضحا أن الجودو المصري يستحق مكانة أفضل على المستوى العالمي فمصر لديها امكانات وطاقات هائلة إذا تم توجيهها بالشكل الصحيح ستصبح مصر في مصاف الدول الكبرى في رياضة الجودو خاصة مع وجود لاعبين موهوبين أصحاب مهارات فنية عالية.

واستطرد أن مصر لديها ايضا امكانات ادارية قوية ويجب الاستفادة منها على المستوى الدولي ليكون هناك تواجد قوي لمصر في الاتحاد الدولي للعبة.

وتابع: سأعمل بطريقة علمية منهجية مدروسة من أجل تطوير اللعبة في مصر على جميع الأصعدة: لاعبين ومدربين وإداريين لتكوين منظومة ناجحة بشكل متكامل تستطيع مواكبة التطور السريع في العالم.

وقال مطيع أن هدفه بناء جيل جديد للعبة مع تطوير مستوى اللاعبين الحاليين من أجل الصعود على منصات التتويج العالمية والأولمبية مع العمل بالتوازي على نشر اللعبة في مختلف محافظات مصر وزيادة عدد البطولات المحلية والدولية.

واختتم مطيع تصريحاته قائلاً : من أجل تحقيق ذلك يجب الاستعانة بالخبرات المختلفة وتطبيق التجارب الناجحة من أجل الوصول لاهدافنا.



ويخوض محمد مطيع سكرتير عام نادى الزهور انتخابات اتحاد الجودو على مقعد الرئاسة ب قائمة "أبناء الجودو" في الانتخابات المقبلة والمقرر لها غدا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر بمشاركة 32 هيئة رياضية.



وتضم قائمة أبناء الجودو على مقعد الرئاسة محمد مطيع وفي مقاعد العضوية كلا من، إيهاب أبو زيد، وحسام عوض الله، أحمد عبد الحميد،

أحمد المنشاوى، و عمرو محجوب، ومحمد سيد على.