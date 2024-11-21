شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على جاهزية شلبى للمشاركة مع الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على الاطمئنان على مصطفى شلبى لاعب الفريق ومدى جاهزيته للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام المصرى ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يتم فحص مصطفى شلبى على هامش تدريب اليوم، خاصة أنه كان يعانى من إجهاد عضلى خلال الساعات الماضية، على أن يتأكد جوميز من جاهزية اللاعب للمشاركة امام المصرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ووصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.