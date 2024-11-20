شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن علي محمد طارق عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله والان مع تفاصيل الخبر

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ بالاطمئنان على محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تعرضه لإصابات نتيجة حريق شب في منزله، ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

حيث تواصل الوزير مع مجلس نادي الزمالك والفريق الطبي للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي، وأعرب الوزير عن تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة عمله وأنشطته بشكل طبيعي.

غادر محمد طارق ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، غرفة العمليات، بعدما خضع لعملية جراحية بسبب الحروق التى تعرض لها، بعد اشتعال النيران فى منزله.

ومن المقرر أن يمكث محمد طارق فى غرفة العناية المركزة حتى يتعافى من العملية الجراحية التى خضع لها، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، كما قرر الأطباء منع زيارته لمدة 48 ساعة.

وكان حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، كشف عن التحسن النسبى فى حالة محمد طارق بعد تعرضه لحروق فى الوجه والكفين إثر تعرض منزله للحريق بالأمس.

وقال المندوه، فى تصريح لبرنامج "نهارك أبيض" الذى يذاع عبر شاشة قناة الزمالك، "أنا حاليًا متواجد فى مستشفى الحروق والطوارئ بقصر العيني للاطمئنان على محمد طارق ومازال فى العناية المركزة.. وهو الحمد لله فى تحسن نسبي عن أمس".

وأضاف الحسينى، "الأطباء طمنونا على محمد وقالولنا إن تواجده فى العناية إجراء احترازي تفاديًا لحدوث أى مضاعفات لا قدر الله".