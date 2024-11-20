شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام سداسي الأهلي الدولي ويحيي عطية الله في مران اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظم سداسي الأهلي الدولي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمر كمال، في مران الفريق الأحمر اليوم بدون راحة عقب انتهاء معسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء، والذي تخلله خوض مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا.

كما انتظم المغربي يحيى عطية الله في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم بعد انتهاء معسكر أسود الأطلسي الأخير والذي خاض مباراتين أمام الجابون وليسوتو.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء قبل مواجهة زعيم الثغر مساء الجمعة على استاد القاهرة.







الشناوي



شوبير



عطية الله



عمر كمال



كوكا