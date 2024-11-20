شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التفريط في خدمات كوكا خلال يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام أندية أوروبية أبرزها من بلجيكا والبرتغال للتعاقد معه.

وكان كوكا قد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري البرتغالي في بداية الموسم الحالي، وبعد عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني رفض وتمسك ببقاء اللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

كما يهتم نادي بلجيكي بضم كوكا في يناير المقبل، ولكن يرفض كولر رحيله في منتصف الموسم ويرغب في بقاء اللاعب، على أن يتم فتح ملف احترافه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويقدم كوكا مستويات قوية مع الأهلي في الموسم الحالي، حيث شارك في أكثر من مباراة في وسط الملعب بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.