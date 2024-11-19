شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى بلدوزر الكرة المصرية.. هل يعود للظهور الإعلامى بعد إشادة متعب وميدو؟ والان مع تفاصيل الخبر

واحد من أهم المهاجمين الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية، وكانت له بصمة واضحة في انتصارات الجيل الذهبي للفراعنة في عهد المعلم حسن شحاتة، كما استطاع أن يخطف الأنظار في الدوريات الأوروبية والعربية التي لعب لها، هو عمرو زكي الذى كان فرس الرهان لدى عدد من المدربين والأندية التي لعب لها.

عمرو زكي يبتعد عن الظهور الإعلامي

وابتعد عمرو زكي طوال الفترة الماضية عن الظهور الإعلامي،رغم مطالبة الجماهير بظهوره، والسؤال عنه باستمرار،وهو الأمر الذي دفع أحمد حسام ميدو وعماد متعب نجمي المصرية للإشادة باللاعب وتوجيه رساله له على قناة "أون تايم سبورتس" تؤكد أن مقامه كبير عندهم ولدى جماهير مصر كلها التي تحبه موضحين أنه يستحق التواجد بينهم.

ويبقى السؤال الذى يتراود على أذهان الجماهير في الشارع الرياضي هل يعود عمرو زكي بلدوزر الكرة المصرية للظهور الإعلامي مجدداً والأخذ برسالة زميليه متعب وميدو والنزول لرغبة الجماهير التي تتمنى رؤيته مجدداً؟

ويعد زكى من أبرز لاعبى الكرة المصرية، الذى أثر اعتزاله بشكل كبير على أداء منتخب مصر بسببب عدم وجود بديل قوى يقود هجوم الفراعنة منذ تعليق حذائه فى 2015.

عمرو زكي يبدأ مشواره مع المنصورة

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى 1.5 مليون جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004 - 2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر ليحل بديلاً لميدو ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

رحل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسى لكنه عاد بسبب الطقس غير المناسب، الذى لم يتكيف معه ليتعاقد مع الزمالك وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1 للزمالك.

رحل عمرو زكى من الزمالك فى موسم 2008 / 2009 إلى ويجان أتلتيك الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليونيورو ليُسجل بقميص اللاتيكس عشرة أهداف تاريخية حولته إلى فتى الشباك الأول لدى جماهير ويجان ليقضى على موجة الابتسامات الساخرة من التصريحات التى أدلى بها فور انضمامه للفريق بأنه سيصبح هداف البريميرليج.

حصل البلدوزر بعد توهج نجمه فى البريميرليج على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل ويجان، كما شبهه ديف ويلان رئيس النادى بآلان شيرار الهداف التاريخى السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد.

عمرو زكي يخوض تجارب احترافية عديدة

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية فى الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتى والرجاء المغربى والعهد اللبنانى، بالإضافة إلى رحلة احترافية فى الازيجسبور التركى.

وتوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية عامى 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.

وقرر الزمالك تعيين عمرو زكى نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي فى وقت سابق بعد تعرضه لأزمة نفسية عقب تعرضه لحادث سير مروع.

ووجه عمرو زكي الشكر لمجلس إدارة النادي على دعمه ومساندته في محنته الأخيرة، وقال عمرو زكي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى: "شرف لي أن أتواجد داخل نادي الزمالك وخدمته في أي منصب".