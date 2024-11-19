شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 11 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها استقرار مجلس الزمالك على رحيل ميشلاك، وقرار كولر بمنح الفرصة لرضا سليم وبيرسى تاو.

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على منح الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو فرصة جديدة الفترة القادمة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وبعد استئناف مسابقة الدوري المصري، بعدما ابتعدا عن المشاركة منذ بداية الموسم الحالي، فى ظل الاعتماد على الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وتألقهما مع الفريق الأحمر.

حقيقة الإصابة المزمنة لـ سيدى ندياى لاعب الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة ما تردد فى الساعات الماضية حول معاناة السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول، من إصابة مزمنة.

حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.

استقر مسئولو نادي الزمالك على الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي والتي جاءت لمدة موسم واحد، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء فور نهاية مدة استعارته، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.