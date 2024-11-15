بطولة انكلترا: فان نيستلروي يأمل ان تعود "أيام المجد" الى أولد ترافورد في رسالة وداعية

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الهولندي رود فان نيستلروي الجمعة إنّ ذكرياته مع مانشستر يونايتد ستبقى خالدة في أذهانه دائما آملا في عودة "أيام المجد" الى أولد ترافورد في رسالة وداعية عاطفية بعد ايام من إعلان رحيله.

وعُيّن فان نيستلروي مدربا موقتا ليونايتد بعد إقالة مواطنه إريك تن هاغ الشهر الماضي.

وخلال إشرافه على "الشياطين الحمر" فاز فان نيستلروي بثلاث مباريات وتعادل في واحدة، من ضمنها الفوز على ليستر سيتي 3 0 في الدوري المحلي الاحد.

وعُيّن مدرب أيندهوفن الهولندي السابق مساعدا لتن هاغ في تموز/يوليو في عقد لعامين، وأبدى رغبته في البقاء بالجهاز الفني بعد تعيين البرتغالي روبن أموريم مدربا للفريق.

لكنّ يونايتد أصدر بيانا الإثنين أكد فيه أنّ إبن الـ 48 عاما لن يكون ضمن الجهاز التدريبي الجديد.

وقال فان نيستلروي، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني سابقا، إن النادي الإنكليزي سيحظى دائما "بمكانة خاصة" في قلبه.

وكشف في رسالة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "إلى الجميع في نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، وخاصة طاقم العمل واللاعبين والجماهير، أود أن أشكركم من أعماق قلبي على جهودكم ودعمكم المذهلين".

وتابع "لقد كان من دواعي سروري وشرف لي أن أمثل النادي كلاعب ومساعد ومدرب، وسأعتز دائما بالذكريات التي شاركناها معا.

"سيظل مانشستر يونايتد له مكانة خاصة في قلبي، وآمل أن يكون هناك المزيد من أيام المجد في أولد ترافورد قريبا جدا، ليس فقط لأنني أريد للنادي أن يعمل بشكل جيد، ولكن لأنكم جميعا تستحقون ذلك".

وسيخوض أموريم مباراته الاولى على رأس الفريق امام إيبسويتش تاون في 24 الجاري بعد النافذة الدولية.