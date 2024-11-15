10 داونينغ ستريت يعتذر!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قدم 10 داونينغ ستريت اعتذارا عن "خطأ" خلال حفل استقبال عيد الهندوس (ديوالي) وهو عيد الأضواء الذي يرمز إلى انتصار النور على الظلام.

وفي الشهر الماضي، استضاف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر حفل استقبال بمناسبة (ديوالي) في داونينغ ستريت، ولكن أثير بعض الجدل.

فقد فوجئ الحاضرون إلى حد ما عندما وجدوا أن اللحوم والكحول يتم تقديمها على الرغم من أن غالبية المجتمعات الهندوسية تأكل فقط الطعام النباتي خلال المهرجان وتمتنع عن الكحول.

وكتبت النائبة المحافظة شيفاني راجا رسالة إلى رئيس الوزراء أمس الخميس، قائلة إنها "قلقة للغاية" لسماع ذلك، وقالت إنه يتحدث عن "نقص مخيب للآمال في المعرفة بالعادات والتقاليد التي يعتز بها العديد من المواطنين البريطانيين".

واعتذر متحدث باسم داونينغ ستريت عما حدث، وقال في بيان: "كان رئيس الوزراء سعيدًا بالترحيب بمجموعة من المجتمعات التي تحتفل بديوالي في حفل استقبال في داونينغ ستريت".

وأضاف المتحدث "وأشاد السير كير ستارمر بالمساهمة الضخمة التي تقدمها المجتمعات الهندوسية والسيخية والجاينية البريطانية لبلدنا وكيف تعمل الحكومة وفقًا للقيم المشتركة المتمثلة في العمل الجاد والطموح والتطلعات".

وخلص المتحدث إلى القول: "لقد حدث خطأ في تنظيم الحدث. ونحن نتفهم قوة المشاعر تجاه هذه القضية، ولذلك نعتذر للمجتمع ونؤكد لهم أن هذا لن يحدث مرة أخرى."