الامارات | مبابي وفينيسيوس وهالاند يتقدمون المرشحين لجائزة «دبي غلوب سوكر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الجهة المنظمة لـ«جوائز دبي غلوب سوكر» عن قائمة نجوم كرة القدم المرشحين للفوز بجوائز النسخة 15، التي تقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، المقرر أن ينعقد 27 ديسمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتضم القائمة سبعة من نجوم الدوري الإسباني، بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام من ريال مدريد، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند، والإسباني رودري من مانشستر سيتي، والأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفُتح، أمس، باب التصويت في كل أنحاء العالم عبر الفئات الـ12 الرئيسة ليضع هالاند (حامل لقب أفضل لاعب) في مواجهة كل من مبابي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان والإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ في المنافسة على الجائزة نفسها هذا العام.

ويُنافس هالاند أيضاً في فئة أفضل مهاجم، نجم تشيلسي الإنجليزي كول بالمر الذي سجل سبعة أهداف خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما يوجد في قائمة أفضل لاعب خط وسط مع كل من بيلينغهام، ونجم إنتر ميلان الإيطالي نيكولو باريلا، ونجم برشلونة ومنتخب إسبانيا داني أولمو.

وتضم قائمة المرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو إلى جانب كارولين غراهام هانسن لاعبة برشلونة.

وعلى الجانب الآخر، يتنافس على جائزة أفضل نادٍ، العملاق الإسباني ريال مدريد، وحامل لقب الدوري الألماني باير ليفركوزن، و10 أبطال قاريين أو محليين آخرين من ثلاث قارات.

وبعد انقطاع عن الألقاب دام أكثر من 30 عاماً، نجح ليفركوزن في موسم 2023-2024 في الفوز بأول ألقابه في الدوري الألماني، وثاني لقب له في كأس ألمانيا، ليصبح أول فريق ألماني يفوز بالدوري أو بالثنائية المحلية دون هزيمة، محققاً رقماً قياسياً أوروبياً جديداً برصيد 51 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات.

ووُجد اسم مدرب ليفركوزن الإسباني تشابي ألونسو في القائمة النهائية للمرشحين التسعة لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

وفي الوقت نفسه، يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ ضمن القائمة النهائية لخمسة فرق تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

ويمكن للمشجعين التصويت للاعبيهم المفضلين حتى 10 ديسمبر إلكترونياً، علماً بأنّ أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لغلوب سوكر، المكونة من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم مارتشيلو ليبي وفرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيغو، ستكون الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن «جوائز دبي غلوب سوكر في مقدمة الأحداث الرياضية بالدولة، وعلى أجندة كرة القدم العالمية».

وأضاف: «تسهم إقامة حفل الجوائز جنباً إلى جنب مع النسخة الـ19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي في جمع الشخصيات الأكثر تأثيراً في اللعبة، وتعزيز تطور الرياضة على مستوى العالم، ونتطلع إلى تكريم إنجازات اللاعبين والمدربين وصناع القرار في جميع أنحاء العالم في دبي ديسمبر المقبل».

. حفل الجوائز يقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.