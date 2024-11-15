الامارات | الشارقة يقتنص «النصر» في «كأس الإمارات» للسلة   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة لكرة السلة انتصاراً صعباً على النصر بفارق نقطتين (94-92)، أول من أمس، على صالة نادي الوصل، لحساب المجموعة الأولى، ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لمسابقة «كأس الإمارات».

وسجلت الجولة، لحساب المجموعة ذاتها، خسارة شباب الأهلي للمرة الثانية على التوالي، وجاءت أمام الوصل بواقع (71-73) على صالة نادي النصر، كما فاز الوحدة في أولى مبارياته لحساب المجموعة الثانية على مضيفه الجزيرة بنتيجة (86-61). وحافظ النصر رغم الخسارة على صدارة المجموعة الأولى بخمس نقاط، لكن النصر لعب مباراة أكثر مقارنة بالشارقة الوصيف بأربع نقاط (العلامة الكاملة)، وهو رصيد الوصل نفسه، فيما بقي البطائح الذي لم يشارك في هذه الجولة بالمركز الرابع بثلاث نقاط، واستمر شباب الأهلي بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، فرض فريق الوحدة نفسه شريكاً على الصدارة مع الظفرة والجزيرة برصيد نقطتين.

وتنطلق، غداً، الجولة الرابعة، إذ يلتقي البطائح مع الوصل على صالة نادي الشارقة، فيما يخوض الظفرة لقاء قمة المجموعة الثانية أمام الوحدة على صالة نادي الجزيرة، ويسدل الستار عن الجولة بلقاء شباب الأهلي والشارقة على صالة نادي النصر.