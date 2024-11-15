شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي: فخر لمصر استضافة اجتماع الرابطة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته باستضافة مصر لاجتماع رابطة الأندية العالمية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة للرياضة في دعم الرياضة المصرية.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "فخر لمصر أن تستضيف اجتماع الروابط العالمية، وهذا ليس غريباً على الشركة المتحدة للرياضة ومجهود محمد يحيى لطفى وسيف الوزيري، واستمرار للاستضافات التي تمت من قبل ويعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية".

وأضاف: "هذا الاجتماع يساهم في نقل الخبرات والترويج للسياحة في مصر وكل الأندية موجودة والقيادات الرياضية، ونتمنى أن يكون هذا الحدث امتدادا لاستضافة الأحداث، واختيار الأهرامات لاستضافة الاجتماع كان عبقريا".

وواصل: "الأندية كلها أصبحت لا تتجزأ وتمثل إضافة كبيرة، والرابطة المصرية قطعت أشواطا طويلة في وقت قليل، والفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التنسيق مع اتحاد كرة قدم جديد، ونتمنى التوفيق للرياضة المصرية".

واختتم: "نطالب بمزيد من التنسيق مع مجلس الاتحاد القادم والرابطة، وأن يكملوا بعضهم البعض لأنهما مهمان جداً في منظومة كرة القدم".