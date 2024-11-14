الامارات | الدقائق الأخيرة تبتسم لمنتخب عُمان أمام فلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب عمان فوزا مهما في الدقائق الأخيرة على ضيفه منتخب فلسطين 1 -صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل محسن الغساني هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

ورفع منتخب عمان رصيده إلى ست نقاط، في المجموعة التي تضم العراق والأردن ولكليهما (8 نقاط) بعد تعادلهما سلباً، فيما يحتل منتخب فلسطين المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط.

وكانت الأفضلية في بداية المباراة لصالح المنتخب العماني الذي استحوذ على الكرة وحاول السيطرة على وسط الميدان، ليحصل على أولى محاولاته الخطيرة في الدقيقة السابعة، حينما خطف ناصر الرواحي الكرة من المدافع محمد صالح على الجهة اليمنى قبل أن ينطلق مسرعاً بالكرة نحو منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة ضعيفة بجوار القائم الأيسر.

بعد ذلك تحسن أداء المنتخب الفلسطيني الذي حاول الخروج من مناطقه الخلفية والاعتماد على إرسال الكرات الطويلة داخل منطقة الجزاء حيث يتواجد رأس الحربة وسام أبو علي، لكن دون تهديد واضح لمرمى المنافس.

وقاد المدافع العُماني أحمد الخميسي هجمة سريعة من وسط الملعب قبل أن يسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة بين أحضان الحارس رامي حمادة في الدقيقة 29، ورد المنتخب الفلسطيني بمحاولة بعد دقيقتين عن طريق أبو علي، الذي سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء نحو منتصف المرمى كان لها الحارس إبراهيم المخيني بالمرصاد.

وأضاع المنتخب الفلسطيني فرصة افتتاح التسجيل عندما أرسل مصعب البطاط كرة عرضية عالية من الجهة اليمنى تجاه منتصف منطقة الجزاء ارتقى لها أبو علي قبل أن يحوّلها برأسه نحو الزاوية اليسرى تألق الحارس العُماني في إبعادها إلى ركنية في الدقيقة 33.

واصل منتخب فلسطين أفضليته وسنحت له أكثر من محاولة خطيرة أبرزها عن طريق الخطير أبو علي الذي تابع عرضية محمود أبو وردة من الجهة اليمنى لكن كرته مرّت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 36، ثم تبعها مباشرة تسديدة عطا جابر من على مشارف المنطقة والتي مرّت قريبة بجانب القائم الأيسر، لتكون آخر فرص الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب المنتخب الفلسطيني مكرم دبوب بدخول وجدي نبهان ومحمد باسم بدلاً من محمد خليل وعميد محاجنة، وجاءت أولى المحاولات الخطيرة في هذا الشوط لفلسطين عندما قاد عدي الدباغ هجمة سريعة من الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية قوية من خارج المنطقة نجح الحارس في السيطرة على الكرة على دفعتين في الدقيقة 50.

في الجهة المقابلة، أدخل مدرب المنتخب العُماني رشيد جابر اللاعبين أرشد علوي وزاهر الأغبري بدلاً من عبد الله فواز وناصر الرواحي في محاولة لتنشيط الخط الأمامي والوصول إلى مرمى الفريق المنافس، وضاعت عليه فرصة هزّ الشباك في الدقيقة 67 ،عندما قاد محسن غساني هجمة سريعة من الرواق الأيسر انفرد من خلالها بالمرمى قبل أن يُبعد المدافع ميشيل تيرمانيني الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة إلى ركنية.

وتصدى المخيني لتسديدة قوية من وسام أبو علي في الدقيقة 68، ثم تسديدة أخرى من زميله زيد قنبر، ليواصل حماية مرمى منتخب عمان بامتياز.

وتبادلت المحاولات من كلا الفريقين، وهذه المرة عندما مرر جميل اليحمدي كرة بينية نحو البديل عصام الصبحي على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء سدد أرضية قوية نحو الزاوية البعيدة تألق الحارس الفلسطيني في السيطرة على الكرة في الدقيقة 77.

بعد ذلك، نجح المنتخب العماني في الوصول إلى الشباك في الدقيقة 83 إثر هجمة سريعة قادها الصبحي من الجهة اليمنى توغل من خلالها داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة تجاه الزاوية الضيقة تصدى لها الحارس حمادة قبل أن تصل أمام الغساني الذي تابعها بدوره من اللمسة الأولى في المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني محاولات عديدة من المنتخب الفلسطيني من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن المنتخب العماني نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.