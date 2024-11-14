شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع فيفا ترتيبات استقبال نسخة مونديال الأندية فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيبات استقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، التى ستصل إلى القاهرة يومى 13 و14 فبراير المقبل.

وتلقى الأهلي خطاباً رسمياً من "فيفا" يطلب فيه الأخير تحديد ممُثل النادي الذي سيحضر قرعة بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، فيما ستقام البطولة مننتصف يونيو 2025.

وطلب فيفا من الأهلي تحديد هوية مُمثلي النادي في القرعة ويرغب الاتحاد الدولي في حضور رئيس النادي أو من يُمثّله بجانب أحد أساطير الأهلي عبر تاريخه فعاليات القرعة التي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 كالتالى:

أفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي.

أوروبا: تشيلسي الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

أمريكا الشمالية: مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، كلوب ليون المكسيكي، باتشوكا المكسيكي، إنتر ميامي الأمريكي.

أمريكا الجنوبية: بالميراس البرازيلي، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتقام كل أربع سنوات.