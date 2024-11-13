ايه تي بي الختامية: ألكاراس يعوّض خسارته الافتتاحية بفوز على روبليف

الرياص - اسماء السيد - تورينو : عوّض الإسباني كارلوس ألكارس المصنّف ثالثا عالميا، خسارته الافتتاحية بفوزه على الروسي أندري روبليف الثامن 6 3 و7 6 (10/8) الأربعاء، في الجولة الثانية من مجموعة النجم الأسترالي السابق جون نيوكومب ضمن بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو.

وكان ألكاراس الذي يعاني من وعكة صحية منذ عدة أيام خسر أفتتاحا أمام النروجي كاسبر رود السابع بنتيجة 1 6 و5 7، غير أن باكورة انتصاراته في البطولة الختامية أعاده إلى سباق التأهل إلى نصف النهائي.

وثأر ألكاراس (21 عاما) لخسارته أمام روبليف في ربع نهائي دورة مدريد في أيار/مايو الماضي، محققا فوزه الثاني عليه في أربع مواجهات، خلال ساعة و35 دقيقة.

وهي الخسارة الثانية لروبليف في تورينو بعدما سقط أمام الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا 4 6 و4 6 في المباراة الأولى، والخامسة في آخر خمس مباريات.

ولم يقف الروسي الذي تراجع اداؤه في الفترة الاخيرة، وتحديدا منذ خسارته في نهائي دورة مونتريال للماسترز ألف نقطة في آب/أغسطس، ندا أمام ألكاراس في المجموعة الاولى الذي عانى من التعب "ذهنيا" في المباراة الأولى كما أشار، لكنه ظهر بصورة مغايرة في الثانية.

واستغل الاسباني الأخطاء المباشرة العديدة من منافسه (14) في طريقه إلى حسم المجموعة الأولى.

وتعادلت الكفة في المجموعة الثانية التي حُسمت بشوط فاصل وذلك للمرة الاولى في النسخة الحالية للبطولة. بسرعة تقدم ألكاراس 4 1 قبل أن يترك روبليف يعود إلى أجواء ومنحه فرصتين للفوز بالمجموعة، لكنه حسمها لصالحه فالمباراة.

قال ألكاراس الفائز ببطولتي رولان غاروس وويمبلدون هذا العام "لقد تفاجأت من مستوى لعبي، خاصة من الخط الخلفي، وبقيت هادئا ومركزا، وأردت أن أنسى أنني كنت مريضا".

وتابع "عندما دخلت الملعب، أردت أن أظهر للجمهور نوعا مختلفا من كرة المضرب عن الإثنين، وأعتقد أنني نجحت".

وأقرّ ابن الـ 21 عاما أنه لا يزال منزعجا من نزلة البرد الشديدة التي يعاني منها "لم أكن في حالة جيدة، فقط بخير، لكنني حاولت تجاهل كل ذلك".

وكان ألكاراس أوقف تمارينه في اليوم السابق بعد ربع ساعة، وفي مواجهته أمام روبليف وضع شريطا ورديا على انفه لمساعدته على التنفس بشكل أسهل.

ويلعب لاحقا زفيريف الثاني مع النروجي رود السابع الذي بامكانه أن يحجز مقعده إلى نصف النهائي في حال خرج فائزا من المواجهة.