أن بي ايه: كوري يتألق ويُفسد عودة تومسون إلى ملعب غولدن ستايت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : فرض الموزّع ستيفن كوري نفسه نجما مرة جديدة في فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز على ضيفه دالاس مافريكس 120 117 الثلاثاء، في افتتاح كأس "إن سيزون" ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، مفسدا عودة كلاي تومسون إلى خليج سان فرانسيسكو.

وسجل كوري 37 نقطة في المباراة التي حظيَ فيها تومسون الذي كان لاعبا محبوبا في غولدن ستايت حيث فاز بلقب الدوري أربع مرات قبل انضمامه إلى دالاس في أيلول/يوليو الماضي، باستقبال حافل في أول مباراة له بسان فرانسيسكو منذ مغادرته.

ووقف موظفو غولدن ستايت صفين لتحيته عند وصوله إلى ملعب تشايز، فيما هتف المشجعون الذين ارتدوا قبعات بحرية تقديرا للاعب الذي كان يعرف باستخدامه قارب الصيد الخاص به في قدومه إلى الملعب.

وعلى الرغم من إمتاع تومسون للجماهير بست رميات ثلاثية سجل منها 22 نقطة، سرق زميله السابق كوري الأضواء بتألقه في الربع الرابع وقاد فريقه لتحقيق الفوز.

بدت المباراة وكأنها ستنتهي لصالح دالاس بعدما تقدم بفارق ست نقاط عند 114 108 قبل أكثر من ثلاث دقائق على النهاية.

لكن كوري سجل 10 نقاط متتالية، بما في ذلك رمية ثلاثية مذهلة من مسافة نحو 8.5 متر، ليمنح ووريرز التقدم 118 114، ثم أضاف رميتين حرتين لتأكيد الفوز.

قال نجم غولدن ستايت لقناة "تي أن تي": "كانت هناك الكثير من المشاعر، لكن كلا الفريقين أراد الفوز. كانت الأجواء شبيهة بأجواء المباريات الفاصلة، حيث صنع اللاعبون النجوم لعبات رائعة. ولهذا نحب المنافسة".

من جانبه، قال تومسون إن مواجهة فريقه السابق كانت "سريالية".