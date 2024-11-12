استاد 974 يعود إلى الحياة تزامنا مع مرور عامين على مونديال 2022

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : سيعود استاد 974 في قطر إلى استضافة المباريات مجددا ضمن بطولة كأس القارات للأندية في كرة القدم، وذلك تزامنا مع مرور عامين على استضافة البلاد لكأس العالم 2022، وفقا لما أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، التسويق والفعاليات في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة لوكالة فرانس برس.

قال الكواري "إرتأينا وجود هذا الملعب في البطولة في ذكرى مرور عامين على انطلاق كأس العالم".

وسيحتضن الملعب في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل "ديربي الأميركيتين" بين بطل كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) وباتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، وفي 14 منه كأس التحدي في كأس القارات للأندية بحلتها الجديدة.

وسيستضيف استاد لوسيل، مضيف نهائي مونديال قطر، في 18 من الشهر نفسه، نهائي كأس القارات بين ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا والفائز من نهائي كأس التحدي الذي سيجمع بين بطل الأميركيتين والأهلي المصري بطل إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى كأس التحدي بفوزه على ضيفه العين الإماراتي بطل آسيا (3 0) في المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا آسيا المحيط الهادئ، علما أن العين استهل البطولة بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا (6 2).

وأشار الكواري إلى أن الملعب الذي جرى تشييده من حاويات الشحن البحري ووحدات الصلب المعاد تدويره ليصبح أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، بقي موجودا واستضاف العديد من الفعاليات غير الرياضية بعد استقباله سبع مباريات في كأس العالم، كان آخرها في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 بين البرازيل وكوريا الجنوبية (4 1) في ثمن نهائي العرس العالمي.

يشير الرقم 974 في اسم الملعب إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استخدمت في بنائه، كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر.

وكان المهندس محمد نبيل عطوان، مدير إدارة استاد 974، قد أكد عقب نهاية مونديال قطر أن "خطط تفكيك الملعب جاهزة لكنها تنتظر اتخاذ القرار"، مشيرا في حينها خلال لقاء تلفزيوني إلى أنه "ممكن إعادة مراجعة خطة الإرث بخصوص الملعب خصوصا أن قطر مقبلة على استضافة العديد من الأحداث الرياضية".

بدوره، قال الكواري إن الملعب الذي غاب عن استقبال المباريات في كأس آسيا التي استضافتها قطر مطلع العام ،"موجود أصلا واستضاف فعاليات غير رياضية، مثل حفل للأزياء وآخر غنائي، وها هو يعود اليوم إلى استضافة الأحداث الرياضية" .

وعما إذا كان استاد 974 سيُعتمد مستقبلا في استضافة المزيد من الأحداث الكروية، أكد الكواري أن "الخطط دائما موجودة ومطروحة على الطاولة، خصوصا أن منشآتنا جميعها جاهزة لاستضافة أحداثا رياضية او غير رياضية، وهذا ما شهدناه في استاد 974".

وبالإضافة إلى كأس القارات للأندية 2024، تستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، إلى جانب كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة من 2025 وحتى نسخة 2029.

وكشف الكواري عن طرح تذاكر المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة، بدءا من الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع إتاحة الفرصة لحاملي بطاقات فيزا للوصول المبكر إلى المبيعات بدءاً من 14 الجاري، أي قبل أسبوع واحد من طرح التذاكر للبيع.