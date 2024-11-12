شكرا لقرائتكم خبر عن موعد طرح تذاكر بطولة الانتركونتتنال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر تويتر مواعيد طرح تذاكر بطولة الانتركونتتنال، وعقدت اللجنة المنظمة لـ كأس القارات للأندية قطر 2024، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن الجاهزية الكاملة لاستضافة المباريات الثلاثة الأخيرة من البطولة الدولية، وعن طرح تذاكر المباريات بدءاً من يوم الخميس 21 نوفمبر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، .

وتستضيف قطر النسخة الأولى من البطولة في شكلها الجديد، خلال الفترة من 11- 18 ديسمبر، والتي تشهد تنافس أبطال أندية القارات على ثلاثة ألقاب وهي؛ ديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر، وكأس التحدي قطر 2024 في 14 ديسمبر، وختامها بلقب كأس القارات للأندية فيفا قطر 2024 في 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تحتضن قطر ثلاث مباريات، منهما مباراتين يستضيفهما استاد 974، فيما يشهد استاد لوسيل المونديالي المباراة النهائية بمشاركة نادي ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتأتي إقامة نهائي كأس القارات للأندية قطر 2024 بعد عامين من استضافة الاستاد الأيقوني الذي يتسع لـ 88,600 مشجعاً، النهائي التاريخي في كأس العالم قطر 2022.

ويشارك في البطولة النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا 2024، والفريق المكسيكي سي إف باتشوكا، بطل كأس أبطال الكونكاكاف، وبطل كأس ليبرتادوريس 2024 الذي سيتم تحديده نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان قد خرج من البطولة العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا في مباريات تصفيات خروج المغلوب السابقة.

ويتميز كلا الاستادين اللذين يستضيفان منافسات البطولة بالإتاحة وسهولة الوصول، كما توجد مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمشجعين من ذوي الإعاقة. ويمكن للشخص الواحد شراء 6 تذاكر.

وستتوفر منصة إعادة بيع التذاكر في وقت لاحق عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ولن يتم قبول سوى التذاكر التي تم شراؤها من خلال منصة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).