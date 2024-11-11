شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى 2007 يهزم الاتصالات بثنائية فى دورى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2007 على المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز الأهداف كل من رائد عزائم فى الدقيقة 12 من الشوط الأول قبل أن يتعادل أحمد عبد المجيد فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء..

بدأ الفريق بتشكيل مكون من:

يوسف أنور فى حراسة المرمى، وأحمد محمد وعمار أحمد و أحمد عبدالمجيد ومصطفى رفعت فى خط الدفاع، وأحمد حسن وزياد عبد المنعم وعمر أشرف خضر (عبد الرحمن عبد الفتاح) ورائد عزائم (عبد الرحمن أيمن) فى خط الوسط، وإياد هانى ومحمد سمير فى الهجوم.

وقد حضر المباراة كل من كابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين بالنادى وأشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين ونخبة من مدربي القطاع.

يقود الفريق فنياً جهاز مكون من: أيمن كمال مدير فني، فتحى رشدى مدرب عام، على حجازى مدرب حراس، باسم فتحى علاج طبيعى، محمد فوزى مخطط أحمال، محمد فهمى إدارى الفريق.

من جانبه، أعرب أيمن كمال المدير الفنى لفريق 2007 عن سعادته بحصد فريقه الانتصار على المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الإصرار والروح كانا من أهم أسباب حصد الثلاث نقاط.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على جهودهم طوال التسعين دقيقة، كنا الأفضل لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا".

وتابع: "هدفنا في الوقت الحالي هو تحسين وضع الفريق بجدول الترتيب من خلال اعتبار كل لقاء بمثابة بطولة منفصلة".

واختتم أيمن كمال تصريحاته قائلا: "الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين وأتوقع صعود عدد كبير منهم لصفوف الفريق الأول خلال المستقبل القريب".