شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على تصعيد ثنائى حراس مرمى لتدريبات الأهلى بعد الراحة والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تصعيد ثنائى حراس مرمى من فريق الشباب بالنادى للمشاركة بالتدريبات الجماعية للمارد الأحمر عقب انتهاء فترة الراحة.

ويأتى هذا القرار فى ظل إنضمام محمد الشناوى ومصطفى شوبير لمنتخب مصر الذى يستعد لمباراتى كاب فيردي وبتسوانا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بجانب إصابة حمزة علاء الحارس الثالث بشد فى العضلة الضامة وتواجد مصطفى مخلوف فقط.

وكلف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، بعض لاعبى الفريق الذين لا يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية فى فترة الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون فى الوقت الراهن، قبل عودة التدريبات فى 14 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى لمباراة الاتحاد السكندري.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة بدلاء الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل عودة التدريبات والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ومنح كولر لاعبي الاهلى راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.