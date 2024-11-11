شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدى درع وعلم النادي إلى المفوض الإقليمى لـ«زنجبار» والان مع تفاصيل الخبر

حرصت المهندسة مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، على زيارة مقر المفوضية الإقليمية في زنجبار، بناءً على الدعوة التي تلقتها من عبد الصمد عبد الرحيم، مسئول تطوير الرياضة في زنجبار، والتقت مع إدريسا كيتوانا، المفوض الإقليمي ويسترن تاون، ومحمد علي نائب المفوض الإقليمي.

جاء ذلك على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت في زنجبار خلال الأيام الماضية.

استعرضت المهندسة مي عاطف مع إدريسا كيتوانا سبل التعاون بين النادي الأهلي والأندية في زنجبار في المستقبل القريب.

ووجهت الشكر نيابة عن مجلس إدارة النادي، إلى المفوض الإقليمي على الجهد الكبير في تنظيم البطولة، وحفاوة الاستقبال منذ لحظة وصول بعثة الأهلي حتى مغادرتها البلاد.