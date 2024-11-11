شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد رامي ربيعة قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلي جهود رامي ربيعة مدافع الفريق قبل نهاية فترة توقف الدوري التي ستنطلق بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2024.

واشتكى راي ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الضامة ويحتاج لأداء برنامج تأهيلي من 10 أيام إلى أسبوعين، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ومن المنتظر أن يكون متاحا أمام الجهاز الفني للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.