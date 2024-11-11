شكرا لقرائتكم خبر عن الخلود السعودى يكشف موقفه من شراء ديانج بعد الإعارة وضم بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد عبد الله الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن موقف النادي من شراء اللاعب أليو ديانج المعار من صفوف الأهلي، وكذلك حقيقة رغبة النادي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وقال رئيس الخلود السعودي، في تصريحات تليفزيونية: الكلام مبكر جدًا على نية شراء اللاعب أليو ديانج، بالتأكيد اللاعب بيقدم مستويات رائعة مع الفريق في الفترة الأخيرة، ولكن عقد اللاعب إعارة لمدة موسم مع عدم وجود أي بند لشراء اللاعب بعد نهاية الإعارة.

وأضاف: «ستكون هناك جلسة مع فابيانو فلورا المدرب البرتغالي للفريق للحديث عن هذا الأمر، ولكن بالتأكيد لسه بدري على الكلام ده ومش وقته».

وعن بيرسي تاو قال الخليفة: "مفيش أي رغبة لشراء اللاعب أو تواصل لضمه، ولكن لسه هنشوف رغبة المدرب في المراكز اللي هيحتاج يدعمها وعلى هذا الأساس هنتحرك لضم الصفقات، ولكن مفيش تواصل بخصوص تاو.